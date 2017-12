Accident grav pe DN3, între Constanța și Valu! Cinci persoane rănite!

Manevra riscantă a unui șofer a făcut ca nu mai puțin de cinci persoane să ajungă marți după-amiază pe patul de spital, în urma unui accident ce a avut loc pe șoseaua ce leagă Constanța de comuna Valu lui Traian. Carambolul rutier s-a produs în jurul orei 13.30. Potrivit anchetatorilor, un bărbat de 54 de ani, din Târgoviște, a condus un Peugeot pe Drumul Național 3, dinspre Constanța către Valu, în banda nr. 1. Surse judiciare spun că acesta a realizat că a ratat intrarea pe autostradă, așa că s-a hotărât să întoarcă, deși zona respectivă este marcată cu bandă dublă continuă. Oamenii legii spun că protagonistul poveștii nici nu s-a asigurat suficient, așa că imediat după ce a tras stânga de volan a intrat în coliziune cu un Audi care se deplasa în aceeași direcție, în banda 2. În urma impactului, Peugeot-ul s-a rotit pe șosea și a acroșat un Mercedes care mergea tot spre Valu lui Traian...

"O FRACȚIUNE DE SECUNDĂ" Șoferul Mercedes-ului a vorbit despre momentele de groază prin care a trecut: "Eu mă aflam în spatele Audi-ului când Peugeot-ul a întors dintr-o dată. Cele două mașini s-au lovit în fața mea, iar Peugeot-ul s-a rotit pe șosea și a venit peste mine. Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă! Am făcut tot posibilul ca să-l evit. Mi-a șters portiera din stânga față. Am coborât imediat și am văzut că mai multe persoane fuseseră rănite", a declarat bărbatul de 47 de ani, din localitatea Valu lui Traian, care a scăpat ca prin minune fără nicio zgârietură. Nu la fel de norocoși au fost și ocupanții celorlalte două mașini. A fost nevoie de intervenția pompierilor militari pentru ca șoferii Peugeot-ului și Audi-ului să fie scoși dintre fiarele contorsionate ale autoturismelor. Cei doi, dar și trei pasageri din Audi au fost transportați cu ambulanțele la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

Oamenii legii i-au testat cu aparatul Drager pe conducătorii auto implicați în carambolul rutier și au stabilit că aceștia nu consumaseră alcool. Polițiștii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care acccidentul s-a produs. Traficul rutier în zonă s-a desfășurat cu dificultate timp de mai bine de o oră.

