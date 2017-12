Accident în centrul orașului Ovidiu

09:50:41 / 27 Octombrie 2015

...limitaoare de viteza

In Ovidiu si M. Kogalniceanu trebuie sa se monteze, in capătul strazilor laterale, la iesirea spre in DN limitatoare de viteza. Este obligatoriu ca sa se preintampine astfel de evenimente. Zilnic soferii din aceste localitati, mizand probabil si pe faptul ca mai cunosc pe cineva la politie (...daca se intampla un accident si vine la fata locului un politist din Ovidiu si M. Kog. localnicii sunt exonerati de orice vina) intra in DN 2 A cu toata forta, iti taie calea, ruleaza pana la straduta următoare, tu trebuie sa reduci viteza sa nu te loveasca, apoi, fara sa semnalizeze vireaza la stanga....cam asa se intampla in aceste localitati... Nu zic ca la Balcescu sau Dorobantu este mai bine.....Aaaaaaa! .... si inca ceva: cei cu carutele nu au nici o problema la traversarea soselei. Nici macar nu se sibchisesc sa se opreasca sa vada daca in intersectie se afla o masina....daca vine un autocamion mai opresc, dar daca vad un autoturism dau bice cailor si trec strada in forta....nu am vazut nici un politist pe sosea sa faca ordine in cele doua localitati.......