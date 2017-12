Accident în Port

• IMPACT VIOLENT• Un şofer a ajuns, vineri după-amiază, în stare gravă la spital, după ce a intrat cu maşina într-un camion. Lucrătorii Poliţiei Port spun că accidentul rutier a avut loc în jurul orei 15.00, în apropierea Porţii 4 de acces în Portul Constanţa. În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că Vasile Artălău, de 47 de ani, aflat la volanul unui autoturism Daewoo Cielo, cu numărul de înmatriculare CT 03 AGR, a pierdut controlul volanului într-o curbă din cauza vitezei excesive şi a intrat într-un autocamion Mercedes, cu numărul de înmatriculare CT 08 SSN, condus regulamentar de Ion Krupensky, de 49 de ani. „L-am văzut cum vine cu viteză. Când a intrat în curbă cred că maşina avea roţile de pe partea dreaptă în aer. Aşa a intrat în mine. Avea aproape 100 de km/h. Nu am mai avut timp să fac nimic. Am tras dreapta de volan, dar nu am putut să îl evit“, a declarat Ion Krupensky, şoferul autocamionului.

• PRINS ÎNTRE FIARE • Pentru că în urma impactului violent autoturismul Daewoo Cielo a rămas blocat sub autocamion a fost necesară intervenţia unui echipaj de descarcerare de la Staţia Palas a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”. Pompierii l-au scos dintre fiarele contorsionate ale maşinii pe şoferul autoturismului Cielo. Victima, Vasile Artălău, a fost preluată de un echipaj SMURD şi a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa pentru primirea de îngrijiri medicale de specialitate. Cercetările în acerst caz sunt continuate de poliţişti în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc acest accident rutier. Timp de mai bine de o oră, traficul în zonă s-a desfăşurat cu dificultate.