Accident mortal în județul Constanța! Victime încarcerate!

07:33:12 / 11 Septembrie 2016

mda

APEL CATRE AUTORITATI : PUNETI NAIBII SENS GIRATORIU LA LUMINA . DINSPRE STR NAVODARI LA INTERSECTIE CU SOSEAUA TULCEI ESTE RULETA ROSEASCA CU VIETILE SOFERILOR . AM TOT SOLICITAT SENS GIRATORIU la Lumina de ani de zile si iata la ce s-a ajuns. Toata vara asta turistii cand plecau dinspre Mamaia - Navodari spre autostrada la acea intersectie au facut cozi imense ptr a se putea incadra. Care nu se baga repede devenea tinta pentru camioanele si vitezomanii ce circulau cu prioritate. REDUCETI VITEZA IN LUMINA DE LA 70 LA 50 ! S-au inmultit vilele acolo si toti lucreaza in Constanta. Zilnic acolo e calvar sa te bagi pe sosea. Puneti treceri de pietoni bine luminate la Avicola si la intersectia cu Pelicanului. Mor babele incercand sa treaca strada ca sa ia un ou sau o gaina lesinata , e lume multa care lucreaza la Gepeto sau in zona. Hotul ala de Chiru e la Amsterdam acuma binemersi iar actualul primar nu face nimic , sta si se plange ca nu are fonduri ! E drum judetean : faceti ceva ! S-au dus 2 batranei , urmam noi si copiii nostri nemernicilor si nepasatorilor !