Accident mortal provocat de un tânăr fără permis

IMPACT FATAL Un bărbat şi-a pierdut viaţa, iar altul este internat în stare critică la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa în urma unui grav accident rutier provocat de un tânăr fără permis. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că tragedia a avut loc în localitatea Murfatlar, în noaptea de sâmbătă spre duminică, şi că primul apel de urgenţă a fost primit prin 112 la ora 03.30. Primele persoane care au ajuns la locul accidentului, alarmate de zgomotul produs şi de ţipetele de ajutor ale victimelor, le-au povestit anchetatorilor o imagine de coşmar. Martorii spun că, în timp ce unul dintre şoferi era fără suflare, prins între fiarele contorsionate ale maşinii, pasagerii din celălalt autoturism zăceau pe carosabil. În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că Ion Zamfirache, de 49 de ani, aflat la volanul unui autoturism Dacia Logan, circula dinspre Valu lui Traian spre Medgidia. Rudele bărbatului spun că Zamfirache doar ce plecase de acasă pentru a merge la pescuit. Celălalt autoturism implicat în accident, marca Ford, venea dinspre Medgidia, iar la volan se afla Alexandru Schipu, de 21 de ani. Din cauza vitezei, anchetatorii spun că Schipu a pierdut controlul volanului, la intersecţia DN 3 cu strada Alexandru Ioan Cuza, iar autoturismul a intrat pe contrasens unde a lovit în plin maşina Dacia Logan care circula regulamentar.

ANCHETĂ La scurt timp de la demararea cercetărilor, poliţiştii au descoperit că şoferul vinovat de producerea acestui accident nu are permis de conducere. Mai mult, se pare că acesta se afla şi sub influenţa băuturilor alcoolice. Pentru scoaterea lui Ion Zamfirache din interiorul maşinii a fost necesară intervenţia unui echipaj de descarcerare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“. Cadrele medicale spun că bărbatul a murit pe loc din cauza leziunilor grave suferite. Cele trei persoane care se aflau în interiorul autoturismului Ford, aruncate pe carosabil în urma impactului violent pentru că nu purtau centurile de siguranţă, au fost transportate de urgenţă la spital. Dacă şoferul vinovat şi pasagerul de pe bancheta din spate, Mihăiţă Coadă, de 16 ani, au suferit leziuni uşoare, pasagerul de pe locul din dreapta şoferului, Bogdan Teuşan, de 20 de ani, a fost internat în stare critică în Secţia de Terapie Intensivă din cauza rănilor grave suferite la nivelul capului. Oamenii legii spun că Alexandru Schipu va fi cercetat penal pentru ucidere şi vătămare corporală gravă din culpă şi conducere fără permis. Totodată, anchetatorii susţin că se aşteaptă rezultatul alcoolemiei de la Serviciul de Medicină Legală Constanţa pentru a se afla dacă şoferul vinovat era sub influenţa băuturilor alcoolice.