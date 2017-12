Accident pe A4 la ieșirea de la Ovidiu

10:38:17 / 10 Noiembrie 2015

mda

In curand un mastodont sau alt bolid va trece si de scuarul sensului giratoriu si va lovi butelia de gaz de la statia de acolo. IN CURAND. STATIA AIA DE ACOLO NU ARE CE CAUTA ACOLO LANGA VULCANIZARE. VIN VITEZOMANII CA TAMPITII DINSPRE AUTOSTRADA SI INTRA CA BOLOVANUL IN RONDO. VARA ASTA O FEMEIE CU NR DE PH A ZBURAT DIN MASINA LA IMPACT SI CORPUL I-A FOST CULES VBUCATA CU BUCATA DE PE GARDUL INVECINAT CU ACEA STATIE GPL. In curand in BOMBA aceea de statie GPL se va infinge un astfel de mastodont ! IN CURAND !