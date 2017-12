Accident provocat de o șoferiță neatentă

Un tânăr, de 29 de ani, a ajuns pe patul de spital, ieri după-amiază, după ce a fost implicat într-un accident rutier petrecut în stațiunea Mamaia, în jurul orei 14.00. Coliziunea a fost provocată de o șoferiță de 21 de ani, din Focșani, care a făcut o manevră riscantă. Potrivit anchetatorilor, aceasta se deplasa în stațiunea Mamaia cu un autoturism marca Opel, dinspre Constanța către Năvodari.

Ajunsă în dreptul hotelului "Turist", femeia a virat la stânga, peste marcajul continuu, însă nu s-a asigurat și a intrat în coliziune cu un Volkswagen care circula din sens opus. „A vrut să facă stânga și nu am mai putut să o evit. Era în fața mea la doi metri. Am pus frână, dar în zadar... Am avut centurile cuplate și nu am suferit leziuni majore. Am vorbit și cu soțul ei, care se afla în dreapta, și nici el nu-și poate explica ce s-a întâmplat“, a declarat șoferul Volkswagen-ului. În urma impactului, Opelul a ricoșat în partea dreaptă și a dărâmat un indicator rutier. Polițiștii și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța au ajuns, în scurt timp, la locul accidentului. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul Drager, rezultatul fiind negativ. Pasagerul aflat pe scaunul din dreapta al Volkswagen-ului a suferit leziuni ușoare și a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Oamenii legii continuă cercetările.