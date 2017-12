Accident provocat de un şofer băut

Un bărbat de 31 de ani, din Constanţa, este cercetat de poliţiştii de la Rutieră, după ce marţi s-a urcat băut la volan şi a provocat un accident rutier în municipiul Constanţa. Potrivit anchetatorilor, Silvian C., de 31 de ani, a condus un autoturism marca Opel pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu. La un moment dat, spun oamenii legii, acesta a intrat în coliziune cu două maşini care rulau regulamentar. Din fericire, coliziunea în lanţ nu s-a soldat cu victime. Poliţiştii de la Rutieră care au ajuns la locul accidentului l-au testat pe Silvian C. cu aparatul Drager şi au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 0,82 mg/ l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost escortat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, pentru recoltarea probelor biologice. Pe numele suspectului a fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.

AMENDAMENT Limita de alcoolemie de la care condusul sub influenţa alcoolului devine din contravenţie infracţiune urmează să scadă de la 0,8, la 0,5 mg/l alcool pur în sânge, potrivit unui amendament la proiectul de modificare a Codului Rutier, aprobat de Comisia juridică a Camerei Deputaţilor. “Practic, este o aliniere la normele europene, dar şi evoluţia din ultima perioadă a evenimentelor rutiere care se produc având ca circumstanţă agravantă consumul de alcool sau droguri a contribuit la luarea unei astfel de decizii\", a declarat cms. şef Lucian Diniţă, şeful Direcţiei Poliţiei Rutiere. Acesta a mai spus că la proiectul de modificare a Codului Rutier au fost aduse 487 de amendamente, printre care figurează şi sancţiuni mai dure pentru şoferii care depăşesc limita de viteză, conduc sub influenţa alcoolului sau agresiv.