Accident provocat de un şofer cu o alcoolemie de 1,22mg/l

În urma accidentului rutier în care a fost implicată, pe strada Traian din Constanţa, o tînără în vîrstă de 20 de ani a ajuns, vineri după-amiază, în urgenţa Spitalului Clinic Judeţean. Potrivit anchetatorilor, Alexandru Flaut, în vîrstă de 20 de ani, se îndrepta la volanul unei Dacii 1310 dinspre restaurantul „Colonadelor” către plaja „Modern”. El a oprit la o trecere de pietoni pentru a-i da prioritate unui bărbat care voia să traverseze, moment în care maşina sa a fost lovită în spate de un autoturism de teren marca Nissan, pe care îl conducea Cătălin Irimciuc, de 45 de ani, din Constanţa. „Am încetinit şi i-am dat prioritate unui pieton. Apoi am auzit o bubuitură puternică în spate şi am simţit şocul impactului. Atît eu, cît şi prietena mea, care se afla pe scaunul din dreapta faţă, aveam puse centurile de siguranţă, însă ea s-a izbit cu capul de geamul lateral, după ce scaunul pe care stătea s-a rupt. Eu am avut noroc că am avut în spate un sac cu pîine care m-a protejat. M-am lovit doar la mîna stîngă”, a declarat Alexandru Flaut, proprietarul Daciei, care spune că şoferul Nissan-ului ar fi avut suficient timp să frîneze pentru a evita impactul. Rănită în accident, prietena tînărului, Simona Pascu, în vîrstă de 20 de ani, a fost transportată de o ambulanţă la Spitalul Judeţean, unde a primit îngrijiri medicale, în prezent aflîndu-se în afara oricărui pericol. În urma testării şoferului Nissan-ului cu aparatul Drager, oamenii legii au constatat că bărbatul avea o concentraţie de 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cătălin Irimciuc a fost escortat de oamenii legii la Spitalul Judeţean pentru recoltarea probelor biologice de sînge. Starea de ebrietate a şoferului era atît de avansată, încît el nu-şi amintea să fi fost implicat în coliziune şi nu înţelegea ce au poliţiştii cu el. Pentru că a condus un autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice şi a provocat un accident, Cătălin Irimciuc s-a ales cu dosar penal şi riscă între unu şi cinci ani de închisoare. În plus, el a rămas fără permis de conducere pe o perioadă de 90 de zile.