Accident rutier cu 4 persoane încarcerate, în Constanța. Două victime, minore!

08:27:42 / 05 Noiembrie 2016

Nepasare

A fost evident și aseară ca trăim într-o tara unde fiecare structură are sau nu are importanta pentru salvarea vieții umane , participa doar când crede ca este cazul și doar în limitele știute doar de ei. Cat despre părinții sau rudele autorului accidentului putem spune doar un singur lucru : nimic nu mai contează când exista bani. În ideologia unora și viața o cumpăra pe bani .A fost o bubuitura puternica , mi-am dat seama imediat ca nu poate fi vorba decât despre un accident. Când am ieșit pe terasă imaginea era una de groaza pot spune . Din mașină a încercat sa coboare persoana de se feminin dreapta spate dar a fost evident cant de puternic a fost impactul deoarece se clatina vizibil.