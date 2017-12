Accident sau sinucidere?

DESCOPERIRE MACABRĂ. O femeie care se plimba pe digul din zona Pescărie din staţiunea Mamaia a decoperit, ieri după amiază, trupul neînsufleţit al unui bărbat care plutea pe mare. Speriată, femeia a cerut ajutorul prin intermediul Apelului Unic de Urgenţă 112. „Vin aproape în fiecare zi pe malul mării pentru aerosoli. Am mers câteva zeci de metri pe dig, iar când m-am uitat în larg, privirea mi-a fost atrasă de ceva care plutea pe apă în apropierea unei geamanduri. M-am uitat mai atent şi mi-am dat seama că este trupul unui bărbat. Îi ieşea la suprafaţă pieptul şi pantofii. Am chemat un pescar să se uite şi el pentru că nu îmi venea să cred. Am sunat apoi la 112. Am crezut că încă mai poate fi salvat“, a declarat Viorica Damian. În scurt timp, pe dig a ajuns un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Constanţa. Câteva minute mai târziu a sosit şi un echipaj al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“. Pentru aducerea trupului bărbatului la mal pompierii au folosit o barcă din dotare.

IDENTITATE NECUNOSCUTĂ. Din păcate, însă, medicii de pe ambulanţă nu au mai putut să facă nimic decât să constate decesul. „Am găsit o persoană de aproximativ 50 de ani, decedată. După aspectul cadavrului, bărbatul era în apă de cel puţin şase sau şapte ore. La examinarea exterioară a cadavrului nu am găsit urme de violenţă“, a declarat medicul Mircea Leu, din cadrul Serviciul Judeţean de Ambulanţă Constanţa. În urma verificărilor, poliţiştii nu au putut stabili identitatea victimei având în vedere că aceasta nu avea asupa sa niciun document de identitate. Mai mult, bărbatul nu a fost recunoscut de niciunul dintre pescarii care vin în mod regulat să pescuiască pe digurile din zona în care a fost găsit cadavrul. Totodată, anchetatorii spun că nu este vorba de o persoană fără adăpost având în vedere aspectul îngrijit şi îmbrăcămintea bărbatului. Poliţiştii susţin că, cel mai probabil, victima a venit să pescuiască de dimineaţă, iar din cauza neatenţiei ar fi alunecat şi a căzut în apă. Pentru că nu existau semne care să arată că bărbatul s-a zbătut, oamenii legii susţin că cel mai probabil bărbatul a murit pe loc în urma unui stop cardio-respirator provocat de temperatura scăzută a apei. Trupul neînsufleţit a fost transportat la Morga Cimitirului Central în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exectitate a