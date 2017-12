Accident șocant în SUA. O tânără a intrat cu mașina în mulțime

O femeie suspectată că se afla la volan "sub influenţă" a ucis sâmbătă trei persoane şi a rănit alte câteva zeci, dintre care unele grav, după ce a intrat cu maşina în mulţime, la o paradă a foştilor şi noilor studenţi de la Oklahoma State University (OSU), relatează USA Today în pagina electronică.

Potrivit postului NBC, care citează forţele de ordine, 34 de persoane au fost rănite, dintre care opt se afau în stare critică, iar alte nouă în stare gravă.

Conducătoarea auto, identificată de către autorităţi drept Adacia Chambers, în vârstă de 25 de ani, a fost arestată sub suspiciunea că a condus "sub influenţă" - o expresie care în Statele Unite se poate referi la conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, unor substanţe ilegale sau medicamente -, a declarat căpitanul Kyle Gibbs de la Poliţia din Stillwater, oraşul în care se află universitatea.