Accident spectaculos la Class One Romanian Grand Prix

Ediţia din acest an a Class One Romanian Grand Prix a adus la Mamaia, pentru al treilea an consecutiv, atmosfera incendiară a competiţiilor nautice de înalt nivel. În plus, sîmbătă am asistat şi la o spectaculoasă răsturnare a ambarcaţiunii Maritimo 12, care, la jumătatea cursei, s-a întors “cu roţile în sus”, accelerînd prea mult într-un viraj. Din fericire, pilotul Giorgio Manuzzi şi copilotul Peter “Muddy” McGrath au scăpat cu faţa curată. McGrath a fost urcat în ambulanţa care îl aştepta pe ponton, dar a coborît în scurt timp, declarînd că nu are nimic. „Am apăsat prea mult pedala de acceleraţie, am prins un val şi asta a fost. Am luat repede măştile de oxigen, m-am uitat să văd dacă este totul în regulă cu Giorgio, iar el deschisese deja trapa. Mă bucur că nu am păţit nimic”, a spus McGrath În ambele curse s-a impus Fazza 3 (Arif Saif Al Zafeen şi Nadir Bin Hendi), ambarcaţiunea echipei Victory care conduce şi în clasamentul general. „Am cîştigat, din nou, la Constanţa. Îmi place oraşul, îmi plac oamenii de aici. Simt că România este a doua mea ţară”, a declarat Arif Saif Al Zafeen, pilotul ambarcaţiunii învingătoare la Mamaia. Duminică, în duelul dintre elicopterul Red Bull şi barca Nor Tech, ambarcaţiunea pilotată de Radu Mazăre a ieşit învingătoare.

Class One Romanian Grand Prix 2009, o nouă ediţie la superlativ

Cel mai important eveniment sportiv din România, Class One Romanian Grand Prix 2009, desfăşurat pe Lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia, s-a încheiat, ieri, după trei zile de spectacol. Zeci de mii de constănţeni şi turişti au urmărit cu sufletul la gură evenimentul, bucurîndu-se de show-ul oferit de ambarcaţiunile care depăşesc viteze de peste 250 de kilometri pe oră. A treia ediţie a Class One Romanian Grand Prix a oferit o serie de surprize, programînd, în premieră în istoria Class One World Powerboat Championship, două curse în tot atîtea zile. Atît sîmbătă, cît şi duminică, Fazza 3 (Arif Saif Al Zafeen şi Nadir Bin Hendi), ambarcaţiunea echipei Victory, s-a impus fără probleme, preluînd şefia clasamentului general. În acest an a fost consemnat şi primul accident spectaculos, Maritimo 12 (Giorgio Manuzzi şi Peter McGrath) răsturnîndu-se în timpul cursei de sîmbătă. Pe lîngă curse, spectatorii au avut ocazia să vadă pentru prima oară în România un show acrobatic aerian cu un elicopter Red Bull, dar şi o întrecere în premieră mondială între acest elicopter şi ambarcaţiunea oficială de start în cursele Class One, Nor-Tech, pilotată de primarul Constanţei, Radu Mazăre. Reuşita competiţiei a fost completată şi de manifestările mondene oferite de organizatori seară de seară, în diferite locaţii din Mamaia. Piloţii şi oficialii au fost încă o dată încîntaţi de evenimentul de la Constanţa şi au mărturisit că aşteaptă cu nerăbdare să revină la Class One Romanian Grand Prix 2010, competiţie organizată de Power Marine, cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Judeţean Constanţa.

Radu Mazăre se pregăteşte pentru... Class One

Numeroşii spectatori prezenţi, ieri, la eveniment, au avut parte de o surpriză din partea organizatorilor: o cursă în premieră mondială între o ambarcaţiune Class One şi un elicopter. La capătul a două tururi captivante, victoria a revenit ambarcaţiunii, aceasta dovedind că viteza cu care se merge în cursele din Class One este ameţitoare. „Cînd eşti în cursă nu te mai poţi gîndi la adrenalină, ci doar la ce ai de făcut. A fost ceva mai greu în viraje, dar în linie dreaptă am mers mult mai bine, iar viteza atinsă a fost undeva la 175-180 km/h. Senzaţia şi pericolul în barca descoperită este mai mare decît în cea acoperită. În cea cu cockpit, dacă te răstorni, poţi scăpa fără probleme, aşa cum s-a întîmplat sîmbătă cu cei de la Maritimo 12, însă dacă te răstorni cu cea descoperită cu care am concurat, te poţi răsturna... definitiv“, a declarat Mazăre. Încîntaţi de modul în care edilul Constanţei a concurat, Ionuţ Barbu, administratorul Power Marine, a afirmat că îi va propune acestuia ca de la anul să conducă o ambarcaţiune. „Timpii scoşi de primarul Radu Mazăre sînt timpi de pilot. Cu puţin antrenament ar putea concura fără probleme. Voi insista să participe de la anul şi sper să îl pot convinge“. Spectatorii prezenţi la acestă cursă în premieră mondială au aplaudat victoria ambarcaţiunii în faţa elicopterului, iar unii dintre ei au spus că sînt tot mai interesaţi de achiziţionarea unei astfel de bărci de mare viteză. “Un lucru extraordinar. Este o dovadă că în momentul în care lăsăm la latitudinea administraţiei locale să decidă ce este mai bine pentru cetăţeni, lucrurile ies perfect”, a declarat ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi. „A fost un spectacol deosebit. Staţiunea Mamaia este plină şi acesta este cel mai important lucru. Constanţa, Mamaia şi România sînt pe harta mondială a Formulei 1 pe apă. Acestea sînt investiţii în turism, în bunăstarea oamenilor, a companiilor. Trebuie să investeşti pentru a obţine, mai tîrziu, rezultate”, a spus Nicuşor Constantinescu, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa. „Pentru noi, este foarte bine că putem găzdui manifestări şi reuşim să facem cunoscut în lume oraşul Constanţa”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele Club Volei Municipal Tomis Constanţa. Duminică, la ceremonia de premiere, Radu Mazăre a ţinut să mulţumească celor prezenţi: „Datorăm publicului, soarelului şi lacului aceste lucruri. Simţim că este bine să organizăm astfel de evenimente, pentru că vedem că lumea vine în număr mare. Mulţumesc tuturor celor care ne-au sprijinit. Sînt mîndru că sînt aici, sînt mîndru că sînt constănţean, sînt mîndru că sînt român”.

Distracţie şi pe uscat

Distracţia la Class One Romanian Grand Prix nu a fost doar pe apă, organizatorii rezervîndu-le participanţilor cîte o surpriză în fiecare seară şi pe uscat. Vineri, oficialii şi participanţii la curse au fost invitaţi în clubul “Bamboo” din staţiunea Mamaia pentru petrecerea de “Bun venit”, care a început la miezul nopţii. Cei prezenţi au avut ocazia să asiste la o prezentare de modă, au dansat în ritmurile muzicii de club, însă piloţii au plecat destul de devreme la somn, avînd nevoie de odihnă în perspectiva sesiunii de calificări, programate sîmbătă dimineaţa. Sîmbătă seară, după o zi extenuantă, a urmat “Gala Dinner Class One Romanian Grand Prix”, gazdă fiind “Grand Hotel Rex”. Dineul a fost deschis de premierea Edox Pole Position, cei şase piloţi care au încheiat calificările pe podium primindu-şi trofeele. Prezent la dineu, Radu Mazăre le-a mulţumit tuturor celor implicaţi în organizarea acestui eveniment de anvergură mondială: „Avem în premieră două curse, pentru am reuşit să organizăm foarte bine acest eveniment. Drept dovadă, oficialii din Rio de Janeiro, care vor organiza anul viitor o etapă de Class One, au venit să-şi ia notiţe la Constanţa. Vă mulţumesc tuturor celor implicaţi în organizare şi îi mulţumesc prietenului meu, Saeed Hareb, care a venit la Constanţa pentru a discuta despre acest eveniment”. „Avem o locaţie extraordinară, oameni extraordinari, o organizare excelentă, care a crescut de la an la an, şi vă promit că nu vom spune niciodată nu organizării acestui eveniment la Constanţa”, a adăugat Saeed Hareb, preşedintele World Professional Powerboating Association. În semn de recunoştinţă pentru organizarea evenimentului, Edox, unul dintre sponsorii Clas One Romanian Grand Prix, a acordat un ceas de ultimă generaţie Consiliului Local Constanţa, reprezentat de viceprimarul Gabi Stan. Tonul la distracţie a fost dat de Mara şi formaţia Senzor, iar cei prezenţi au fost delectaţi cu o serie de prezentări de modă. Seara s-a încheiat cu mai multe surprize oferite de organizatori, o sculptură în gheaţă, focuri de artificii pe ţărmul mării şi un tort imens. Aseară, organizatorii le-au oferit tuturor o petrecere de “Rămas bun” în clubul “The Office Temporary Lounge” din staţiunea Mamaia.

I. COMAN, S. TEODOREANU