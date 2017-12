Accident teribil! Constănţeanca ce voia să schimbe lumea s-a stins!

15:33:24 / 26 August 2015

O.I.C

Atat de lipsit/a de cultura generala esti "Urban" incat nu observi ca oamenii nu "fug" din Romania ci au ocazie sa plece din ea pentru un viitor mai bun nu pentru a ajunge cersetori in aceasta tara josnica sau sclavi pentru domnul Victor Ponta (domnul plagiator) si multi altii care nu sunt in stare sa cladeasca ceva pe propriile coate. In loc sa mai vorbiti in necunostinta de cauza, mai bine vati uita in buzunare sa vedeti ca nu aveti nimic iar daca constatati ce ati scris, veti observa ca nici in cap nu aveti nimic. La locul accidentului s-au adus flori si fotografii care au umbracat un stalp intreg iar la aceasta actiune au participat atat tatal si iubitul fetei cat si colegii de facultate ajungandu-se la un numar de peste 130 de persoane care au contribuit la mars-ul cu biciclete adus Iuliei. RESPECT PENTRU IULIA pentru ca a avut curajul sa faca ce altii nu au facut o viata intreaga!!! Dumnezeu sa te aiba in paza!