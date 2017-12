Accidentare gravă pentru Uche

Antrenamentul de ieri al formaţiei FC Farul II Constanţa, desfăşurat pe terenul secund al bazei sportive din strada Primăverii, a fost marcat de o accidentare extrem de gravă, nigerianul Uchinna “Uche” Okoro suferind o fractură deschisă de tibie şi peroneu la piciorul stîng. Coechipierii săi au fost cu atât mai şocaţi, cu cât accidentarea a survenit la o simplă acţiune de pregătire, în care atacantul în vârstă de 18 ani nu a fost nici măcar jenat de un alt jucător. “Repetam o schemă de finalizare, mingea a ajuns la Uche şi, în momentul preluării, piciorul stâng i-a rămas puţin urmă. A fost momentul în care s-a auzit o trosnitură şi a urlat de durere. Am chemat imediat doctorul echipei, care a văzut că era vorba de o fractură deschisă, şi am întrerupt antrenamentul. Am sunat la ambulanţă şi a plecat direct spre spital”, a povestit nedoritul incident antrenorul Cristian Cămui. Împreună cu Mircea Creţu, doctorul clubului de pe litoral, Uche a ajuns la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa şi, după o examinare rapidă, a fost trimis în sala de operaţii. “Marele său noroc, dacă se poate vorbi despre aşa ceva, a fost că nu a avut hemoragie. Oasele au ieşit prin piele, dar nu au atins venele. I-am acordat rapid primul ajutor şi i-am aranjat un pic oasele. Din păcate, este vorba de o accidentare foarte gravă şi, cel puţin până în vara anului viitor, nu va juca fotbal”, a explicat Creţu. Uche a venit la Constanţa în urmă cu un sezon şi jumătate, împreună cu alţi trei jucători nigerieni, Fatai, Mansur şi Henry.