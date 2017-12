Accidentat mortal

17:02:07 / 30 Iunie 2014

Justitia oarba ca de obicei

Nu mai este nevoie de nici o prezntare intotdeauna mortul e vinovat daca se poate peste noapte schimbam trecerea de pietoni pentru a nu supara pe varu, cum? Nu se poate! Nu ai fost tu de vina! Las ca vedem noi cum facem! Aceasta este starea de fapt in romania. Martorii care au fost pusi sa asiste la masuratorile accidentului au vazut cu totul altceva fata de ce s-a scris in acest articol, urme de frana pe o distanta de 15 metri pe valea Stamatov, victima a fost aruncata 8 metrii de la locul impactului, alcolemia soferului 0,80, sa constatat atunci ca viteza cu care rula autoturismul era 120 km/h in localitate persoanele despre care am vobit sunt Dumitrescu Ionut varul meu si Maraloi Radu cumnatul meu amanoi din Chirnogeni. Ei sunt cei care au vazut adevarul. Tinand cont de ceea ce am precizat si ceea ce s-a scris puteti observa o gramada de minciuni. Accientul nefericit s-a produs pe data de 06.12.2009 in ziua de alegeri, drumul judetean cu pricina era Str. Soseaua Negru Voda din localitatea Chirnogeni a nu se interpreta ca este drum national, deci in situatia asta viteza se limiteaza la 50 km/h, deci victima cu aceasta viteza putea evitata, bun cum spun toti ca victima era beata si carciumile inchise,bun si chiar asa fiind victima nu muri instantaneu, patea leziuni, dar nu murea, "just think about this", deci frana de 15 metri cu 50 de km/h mi se pare absurd. In fine urez tuturor din partea mea, fiul victimei cu pricina dezinformare placuta. Asa sa ne ajute Dumnezeu.