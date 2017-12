Accidente provocate de şoferi neatenţi

Nu a respectat legislaţia rutieră şi a provocat un accident rutier. Protagonista este o femeie de 34 de ani, iar evenimentul s-a petrecut vineri, în jurul orei 13.00, pe Drumul Naţional 2A, în localitatea constănţeană Crucea. Potrivit anchetatorilor, şoferiţa conducea o Dacie dinspre Hârşova către Constanţa. La intersecţia cu strada Icoanei, femeia a virat la stânga fără să se asigure, spun oamenii legii, moment în care a intrat în coliziune cu o autoutilitară care se afla în depăşirea sa. În urma impactului, şoferiţa şi un bărbat de 40 de ani, pasager în autoturism, au fost răniţi. Victimele au fost transportate la spital, pentru investigaţii. Poliţiştii au întocmit pe numele şoferiţei dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

COLIZIUNE ÎN LANŢ Aceeaşi soartă a avut-o şi un bărbat de 32 de ani, după ce a provocat un accident rutier în lanţ. Şoferul se deplasa cu un autoturism marca Ford Ka pe bulevardul I.C. Brătianu, dinspre Pod Butelii către bulevardul Ferdinand. În apropiere de intersecţia cu bulevardul 1 Decembrie, şoferul nu a intenţionat să frâneze la semafor şi a observat maşinile din faţa lui în ultimul moment. Încercând să evite impactul, acesta a tras dreapta de volan, însă prea târziu... a lovit autoturismul marca Ford care era oprit în faţa sa. În urma impactului, maşina a ricoşat în autoturismul din faţă, marca Opel. „Stăteam la semafor şi la un moment dat am simţit o bubuitură. Am văzut că am fost lovită. Mergeam să îmi iau copilul de la grădiniţă. Bine că nu a fost nimic grav, mai mult o tamponare. Sper ca cel care a provocat accidentul să fie bine”, a declarat şoferiţa Opel-ului, Ioana Popiel. În urma coliziunii, protagonistul accidentului a fost rănit şi transportat la spital. Şoferului i s-au recoltat probe biologice pentru a se stabili dacă era băut sau nu.