Accidentele pe mare, monitorizate la nivel european

Reprezentanţii Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) s-au deplasat, la începutul săptămînii, la Bruxelles, pentru a participa la întrunirea Comisiei de dialog social din cadrul Comisiei Europene (CE). Unul dintre subiectele de pe agenda de lucru a făcut referire la numărul mare de accidente de muncă care au loc pe mare. „La nivel european nu avem o statistică a acestor accidente, ştim doar că sînt foarte multe şi că trebuie luate măsuri. De aceea, s-a discutat despre centralizarea datelor la nivel comunitar”, a declarat liderul SLN, Adrian Mihălcioiu. Baza de date va fi realizată de Agenţia Europeană de Siguranţă Maritimă (European Maritime Safety Agency - EMSA). Pentru ca datele să fie centralizate, este însă nevoie de o mai bună colaborare între organismele europene şi autorităţile portuare. Accidentele maritime, soldate cu răniţi sau morţi, sînt investigate de autorităţile portuare care au în administrare apele pe teritoriul cărora s-a petrecut incidentul. După finalizarea anchetei, rezultatele sînt transmise către autorităţile portuare din statele sub al căror pavilion navigă navele implicate în accident. „Dacă vrem ca baza de date să devină realitate, toate aceste informaţii trebuie transmise către EMSA. De exemplu, dacă în apele teritoriale ale SUA are loc un accident de muncă pe o navă europeană, autorităţile americane vor efectua ancheta şi vor transmite datele către ţara de pavilion care, la rîndul ei, le va trimite către EMSA. Dacă pe o navă sub pavilion SUA are loc un accident de muncă, ancheta este efectuată de statul în apele căruia s-a petrecut incidentul, care va trimite rezultatul anchetei atît către autorităţile SUA, cît şi către EMSA. În acest fel, vom avea o statistică exactă a accidentelor de muncă petrecute, atît pe navele europene, cît şi în spaţiul maritim european”, a afirmat Mihălcioiu. Pentru reducerea numărului de accidente de muncă la bordul navelor, în cadrul Comisiei de dialog social s-a luat decizia înfiinţării comitetelor de siguranţă. Mai exact, fiecare navă va avea un responsabil cu siguranţa. Rolul acestuia este de a explica echipajului măsurile pe care trebuie să le ia pentru a preveni accidentele. Tot în cadrul întîlnirii de la Bruxelles, s-a stabilit ca vizitele medicale ale navigatorilor să fie făcute o dată la doi ani.