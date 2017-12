Acciza a scos transportatorii în stradă

Transportatorii constănţeni s-au alăturat colegilor din ţară şi au declanşat ieri grevă pe termen nelimitat. Încă de la primele ore ale dimineţii, aproximativ 40 de transportatori au mers în marş câţiva kilometri şi au trecut prin oraşul Constanţa, după care au tras pe dreapta la intrarea dinspre Valu lui Traian. Potrivit afirmaţiilor reprezentantului Confederaţiei Naţionale Rutiere Constanţa, Taner Abdulahai, principala nemulţumire este legată de majorarea accizei la carburanţi cu 7 eurocenţi pe litru, pe care intenţionează să o introducă Guvernul. „Avem mai multe nemulţumiri, însă majorarea accizei a umplut paharul. O scumpire a accizei ne-ar obliga să scoatem din buzunare aproximativ 3.000 de euro pe an. S-au adunat prea multe taxe, fapt ce ne va duce în faliment”, a declarat reprezentantul Confederaţiei Naţionale Rutiere Constanţa. Transportatorii reclamă şi faptul că amenzile sunt foarte mari. Abdulahai spune că cea mai mică amendă este de 2.000 de lei. „În doar o lună am primit două amenzi de 4.000 de lei întrucât am depăşit programul cu zece minute, bani ce reprezintă profitul pe un camion. În loc să fim protejaţi că facem legătura dintre magazine şi producători, noi suntem vânaţi de autorităţi”, a spus reprezentantul Confederaţiei Naţionale Rutiere Constanţa. Transportatorii sunt hotărâţi să continue protestul până când revendicările le vor fi soluţionate. Protestul transportatorilor, care şi-au sistat activitatea începând de ieri dimineaţă, a provocat deja o stare de îngrijorare în rândul lanţurilor de magazine, care se tem că în curând vor rămâne fără produsele necesare în depozit. „În prezent, reţelele de magazine membre ale Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale din România (AMRCR) au stocurile asigurate, însă, dacă greva va dura mai mult de două zile, putem anticipa că vor apărea probleme, în primul rând la produsele proaspete - legume, fructe, lapte, carne şi peşte, însă ulterior şi stocurile celorlalte mărfuri vor avea de suferit”, a declarat directorul executiv al AMRCR, Delia Nica.