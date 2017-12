Acciza de 7 eurocenți, cheia autostrăzilor

Fără acciza suplimentară de 7 eurocenți la carburanți nu avem nicio șansă să facem autostrăzi, spune ministrul Transporturilor, Ioan Rus: „Din cauza faptului că nu avem autostrăzi funcționale, au loc multe accidente rutiere. Vorbim de 5.000 de oameni morți pe an - o pagubă uriașă. Nu poți calcula ce înseamnă 5.000 de oameni, majoritatea tineri, ce aport ar fi putut să aibă... După aceea, cât costă sistemul medical, cel de asigurări... Dacă am socoti, am putea face în fiecare an zeci de kilometri de autostradă sau de structură feroviară“. El apreciază că „banii sunt secundari, fiind vorba în primul rând de oameni“: „Am introdus o acciză pentru autostrăzi. Noi suntem un neam de cârcotași. Toți. Dacă nu dăm cei 7 cenți acciză pe carburanți, nu avem nici măcar speranța că vom face autostrăzi. Pe noi ne costă transportul cu aproximativ 30% mai mult decât pe nemți. Ne costă cu 7 cenți mai mult acum, dar măcar avem speranța că vom face autostrăzi. Fără acești 7 cenți, nu am avea nicio speranță“. Să sperăm și noi că nu vom rămâne doar cu... speranța!