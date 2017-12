Acciza pe înjurătură

Accizarea înjurăturilor reprezintă singura cale sigură pentru a scăpa de rigorile crizei mondiale. Măsura cu pricina, e drept, una extrem de dură în analele istoriei noastre contemporane, are ca principal obiectiv smulgerea patriei noastre mult iubite din braţele sărăciei. După cum se ştie, ţara noastră dispune de zăcăminte şi resurse inepuizabile în materie de înjurături, suduieli şi vorbe de duh. Pînă acum, într-o manieră de-a dreptul iraţională, aceste resurse nu au fost valorificate corespunzător, ceea ce a făcut ca noi să fim mai săraci cu multe procente. Ieşind din starea păguboasă de hibernare în care s-a aflat pînă acum, Ministerul de Finanţe a stabilit reguli ferme în ce priveşte accizarea înjurăturii. Sigur, procentele diferă de la caz la caz. Mai bine zis, ca s-o spunem pe-a dreaptă, de la mîrlănie la mîrlănie. Criteriul de bază îl reprezintă vocabularul şi gesturile obscene. Nu este scutit de la accizare nici gestul simbolic al şoferului care scoate un deget în sus pe geamul maşinii. Se pune acciză chiar şi pe mimica buzelor, în ciuda faptului că unii şmecheri zîmbesc atunci cînd te fac ca la “Nufărul”. Contează foarte mult conţinutul tematic al înjurăturii, imaginaţia, spontaneitatea, verva şi stăpînirea de sine în momentele cheie. Suduielile cu filon folcloric se bucură de o atenţie deosebită din partea ministerului de resort, fiind accizate cu multă grijă. Accizarea golăniei ar aduce mai mulţi bani la buget. În acest sens, atenţia ministrului de Finanţe trebuie să se îndrepte către eşaloanele de politicieni fără cei şapte ani de acasă. De aici trebuie să tragă grosul veniturilor redistribuite către diverse sectoare importante ale vieţii noastre sociale. Acciza pe mitocan. Trebuie activată imediat. Mitocănia poate fi cumulată cu diverse alte forme de manifestare specifice haimanalelor. Statul intenţionează să accizeze filmele porno, ceasurile, brichetele şi telefoanele mobile. Aiurea! Să accizeze scuipatul pe stradă, rîgîitul în public, urinatul pe garduri, tropăitul pe scara blocului, huiduielile şi, în general, lipsa totală de educaţie a unor indivizi. Acciza pe înjurătură ar trebui să-i pună în gardă şi pe politicieni, inclusiv pe cei care candidează pentru europarlamentare… Domnilor parlamentari, atenţie! S-ar putea introduce acciza pe biluţe. Ca atare, nu mai băgaţi degetul în nări la ore şi în locuri nepotrivite. Păcat că nu au fost accizate campaniile electorale! Să se pună accize pe minciună. La noi, minciuna se dezvoltă în pas cu bălăriile, se agaţă de noi precum lianele. Oare cît ar cîştiga statul de pe urma minciunilor gogonate ale politicienilor? Sigur, năravul din fire nu are lecuire. În ciuda accizelor de acest fel, derbedeii politici nu se pot abţine să nu mintă poporul. E în firea lor. Accizaţi, accizaţi, poate nu o să mai înjuraţi! Ce să-i faci, de pildă, birjarului din politichie? Pe ăsta degeaba îl accizezi. Recunoaşte singur: ”Eu dacă nu înjur e ca şi cum nu exist!” Pentru buget, în caz de accizare, birjarul este o adevărată mană cerească…