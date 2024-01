AC/DC a anunţat sâmbătă decesul primului său baterist, Colin Burgess. Muzicianul a încetat din viaţă la vârsta de 77 de ani, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Colin Burgess s-a numărat printre membrii fondatori ai trupei - care s-a remarcat la nivel internaţional în special prin hitul "Highway to Hell", din 1979 - alături de solistul iniţial Dave Evans, basistul Larry Van Kriedt şi fraţii chitarişti Angus şi Malcolm Young.



AC/DC s-a format în 1973, însă Colin Burgess a părăsit trupa anul următor, fiind înlocuit de actualul baterist, Phil Rudd.



Colin Burgess a fondat formaţia The Masters Apprentices, inclusă în Australian Music Industry Hall of Fame în 1998.