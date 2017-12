AC/DC, în România

După scandalul de anul trecut, când legendara trupă AC/DC era anunţată în cadrul festivalului Bucharest Rock Arena, pe 31 mai, fără ca aceasta să confirme participarea, evenimentul fiind ulterior anulat, pe fluxul agenţiilor de ştiri din România a apărut din nou informaţia potrivit căreia formaţia australiană va concerta la Bucureşti. Acest lucru s-a petrecut, încă o dată, fără ca site-ul oficial al megastarurilor să confirme acest fapt. Cunoscutul realizator de emisiuni muzicale rock de radio şi TV, Lenţi Chiriac, care ocupă, totodată, funcţia de manager în cadrul D&D East Entertainment, citat de publicaţia metalhead.ro, dă, însă, credibilitate zvonului: „După Metallica, Eric Clapton, Slayer şi Rammstein, un alt mare nume al muzicii va vizita România, în vara anului viitor. Trupa AC/DC va cânta şi ea în capitală, dar nu în cadrul Sonisphere Festival”.

Recunoscută drept pionieră a muzicii hard rock şi heavy metal, AC/DC a fost formată în 1973, de către fraţii Angus şi Malcolm Young. Cu un sound şi o prezenţă scenică specifică, trupa a devenit faimoasă prin albume precum „Let There Be Rock\" (1977), „Highway to hell” (1979) şi „Back in Black\" (1980), ultimul fiind vândut în 42 de milioane de exemplare, în întreaga lume. După toate aparenţele, trupa va fi adusă în Bucureşti de firma D&D East Entertainment, care a mai organizat, în ţară, concertele a numeroase staruri printre care Michael Jackson, ZZ Top sau Simple Minds.