AC/DC îşi lansează al 15-lea album

Celebra trupă rock australiană AC/DC îşi va lansa, pe 20 octombrie, cel mai recent album, denumit “Black Ice”, a anunţat solistul trupei, Brian Johnson. Albumul “Black Ice” va fi lansat în exclusivitate prin reţeaua de magazine Wal-Mart şi conţine 15 piese concepute în cel mai pur stil al trupei australiene AC/DC, dominat de influenţele blues ale partiturilor puternice de chitară existente şi pe cele 14 albume anterioare, vîndute în peste 200 de milioane de copii în lumea întreagă. “Black Ice” apare după o pauză considerabilă, după lansarea albumului precedent, “Stiff Upper Lip”, în anul 2000. Brian Johnson, solistul trupei, a declarat că a angajat un preparator fizic care să îl ajute să îşi reintre în formă, pentru a fi pregătit pentru turneul mondial al trupei AC/DC, care va debuta în Statele Unite, pe 20 decembrie.

AC/DC a fost fondată la Sydney, în Australia, în 1973, de fraţii Angus şi Malcolm Young şi se înscrie în linia pionierilor hard rock-ului, alături de formaţii precum Led Zeppelin, Black Sabbath, Kiss, Van Halen şi Deep Purple. AC/DC a trecut prin mai multe formule înainte de a lansa albumul de debut, “High Voltage” (1975). Componenţa a rămas stabilă pînă cînd basistul Cliff Williams l-a înlocuit pe Mark Evans, în 1977. În acelaşi an a fost lansat şi albumul “Highway to Hell”, cel mai celebru din istoria trupei. Solistul trupei, Bon Scott, a murit pe 19 februarie 1980, la vîrsta de 33 de ani, din cauza abuzului de alcool. AC/DC, împreună cu noul solist al lor, Brian Johnson, a înregistrat apoi “Back in Black”, un tribut adus lui Bon Scott, acesta devenind ulterior al cincilea cel mai bine vîndut album din istorie. Trupa s-a situat pe locul al patrulea în topul 100 VH1 al celor mai mari artişti de hard rock.