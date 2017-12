AC/DC nu va permite fanilor să îi descarce muzica de pe Internet

Rockerii australieni din trupa AC/DC au declarat într-un interviu recent că nu vor accepta niciodată ca muzica lor să fie descărcată în format digital de pe Internet. Membrii grupului australian, care a lansat un nou DVD live pe data de 9 mai, intitulat AC/DC: Live At River Plate, au declarat că doresc ca piesele lor să poată fi cumpărate doar atunci când fac parte dintr-un album. „Ştiu că The Beatles şi-a schimbat punctul de vedere, dar noi vom continua în acest fel. Pentru noi, este mai bine astfel. Suntem o trupă care a debutat cu albume şi aşa am fost mereu”, a declarat chitaristul Angus Young. „Mereu am fost o trupă ale cărei piese, dacă le-ai auzit la radio, ei bine, ele au o durată de doar trei minute. De obicei, cele mai bune piese ale noastre erau părţi componente ale unor albume”, a adăugat Angus Young. Solistul Brian Johnson consideră că motivul pentru care trupa AC/DC a rezistat atât de mult timp în industria muzicală se datorează faptului că membrii ei au rămas fideli formulei originale şi rock n\' roll-ului. „Nu încercăm să ne schimbăm şi acest lucru atinge o coardă sensibilă. Noi ieşim pe scenă iar restul este doar rock and roll, asta e tot ce facem. Am supravieţuit mai multor tendinţe şi mode din industria muzicală. Cântăm în continuare ceea ce am cântat dintotdeauna bătrânul şi bunul rock and roll”, a adăugat Brian Johnson.

Trupa de hard rock AC/DC a fost înfiinţată la Sydney în anul 1973 şi este formată din Brian Johnson (voce), Angus Young (chitară solo), Malcolm Young (chitară ritmică), Cliff Williams (bas) şi Phil Rudd (baterie).