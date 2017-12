„Ace of Base” va concerta în România

„Ace of Base”, formaţia suedeză cu cele mai mari şanse la statutul de urmaşă a celebrei „Abba”, va concerta în România, la Sala Palatului din capitală, pe data de 8 noiembrie.

Deţinătoare a unui record Guinness pentru cel mai bine vîndut album de debut („Happy Nation/The Sign” – 1993), „Ace of Base” a devenit o formaţie de cult, la începutul anilor ’90, cu hituri precum „All That She Wants”, „The Sign” sau „Happy Nation”. Reţeta succesului „Ace of Base”, formaţie din componenţa căreia fac parte Ulf Ekberg (Buddha) şi fraţii Jonas Berggren (Joker) şi Jenny Berggren, este una care prezintă optimismul, prietenia şi credinţa în dragoste. Acestea se îmbină perfect în melodii şi versuri originale, uşor de recunoscut.

Biletele pentru concertul pe care „Ace of Base” îl va susţine în România se vor pune în vînzare chiar astăzi, în reţeaua magazinelor Diverta, la magazinul Muzica, dar şi online, pe site-urile ticketpoint.ro, bilete.ro, myticket.ro şi blt.ro.