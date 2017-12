Aceeași rată de supraviețuire la simpla extirpare a tumorii și la dubla mastectomie

12:22:20 / 04 Septembrie 2014

PREVENTIE, PREVENTIE !

Angelina Jolii si-a taiat ambii sani doar cand in urma analizelor genetice a rezultat ca are o predispozitie mare de cancer. La noi nu prea se vorbeste de preventie, adica analize facute inainte de a aparea o boala, ce noi avem specialisti ? Medicii nostri de familie se ocupa in special de hartogarie, si in cateva minute te expediaza din cabinet ?!