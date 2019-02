Achiziţia corvetelor, suspendată de Ministerul Apărării. Interesul național, afectat?!

08:03:30 / 12 Ianuarie 2019

Meciul se amana ?Mai bine anulati-l.

Lovitura fatala pentru adversarul flotei romane d'Marea Neagra.Dupa atata pregatire ,dotare si provocari care au presupus mari cheltuieli bugetare,de a ramas muritor de foame,adversarul flotei romane a ramas cu ochi-n soare.Nu are challanger !In aceste momente ,,adversarul''realizeaza faptul ca a investit ineficient in aceste ,,meciuri marine''atent mediatizate de presa deontologica.Mai mult, lipsa de challanger pentru ,,adversar'' la M.Neagra va duce la deprofesinalizare marinareasc-militara.Singura salvare a,,adversarului de M.Neagra''pentru mentinerea profesie si specializarii militar -marinaresti a ramas securitatea piciorului podului Azov si ceva deplasari ,,nevinovate ''in M.Mediterana.Problema pentru marina de razboi romaneasca nu este numai aceasta, de noi achizitii,dar nici ce mai pluteste prin porturile militare nu mai sant bagate in seama,retehnologizari,dotari,reparatii capitale anuale nu mai vorbesc de specialisti .