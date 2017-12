Achiziţie de 2,7 milioane de dolari

O pictură realizată în 1876, de francezul William Adolphe Bouguereau, inspirată din sculptura ”Pieta” a lui Michelangelo, a fost vândută pentru 2,77 milioane de dolari, în cadrul unei licitaţii Christie\'s. În cadrul aceleeaşi licitaţii au mai fost vândute picturile ”Autumn: An Allegory of One of the Four Seasons” contra sumei de 866.500 de dolari, ”The Blind Hurdy-Gurdy Player” pentru suma de 578.500 dolari, ambele semnate de Pieter Bruegel al II-lea şi ”The Church of San Giorgio and the Grand Canal, Venice” realizată de Lucas Carlevarijs, pentru suma de 602.500 de dolari. Licitaţia dedicată operelor maeştrilor clasici organizată de Casa Christie\'s a adunat 11,5 milioane de dolari, aproape dublu faţă de anul trecut, când într-o licitaţie cu aceeaşi temă au fost vândute opere în valoare de 6,5 milioane de dolari.