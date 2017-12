Achiziţii spectaculoase la FC Farul

Aflată în dificultate din cauza problemelor financiare, FC Farul a reuşit totuşi să facă o campanie de transferuri mult peste aşteptări. Gruparea de pe litoral a adus cinci jucători care au intrat direct în formula de start a primului amical susţinut de constănţeni în această vară, 2-1 cu selecţionata formată din Eolica Baia şi AS Municipal Constanţa. “Nu a fost un meci în care să ne intereseze rezultatul, ci un antrenament în condiţii de joc. Ţinând cont însă că am întâlnit o echipă din ligile inferioare, era normal să nu ratăm victoria. Băieţii veneau după o săptămână grea, cu două antrenamente fizice pe zi, şi erau un pic obosiţi, iar acest lucru s-a văzut. Chiar şi aşa, s-au mişcat bine şi sunt mulţumit de acest test. Cred că avem o echipă mai puternică decât în sezonul trecut, pentru că am păstrat majoritatea jucătorilor şi am făcut câteva achiziţii importante. Au venit Chiţu, golgeterul ultimelor două sezoane în liga secundă, un jucător care a marcat multe goluri şi sper să o ţină aşa şi la Farul, Marius Matei, un atacant cu experienţă, plus trei jucători de perspectivă, Întuneric, Tabără şi Dani Popa. Sunt ceva probleme la jucătorii sub 21 de ani, pe care suntem obligaţi să-i băgăm titulari, unde ne bazăm pentru moment pe Băjan şi Dani Popa. Ar mai fi şi Ghenciu, un internaţional de juniori de mare perspectivă, care mai are mult de muncit, dar, dacă va fi serios, are un viitor strălucit. În privinţa lotului, suntem acoperiţi pe posturi, dar mi-aş dori un fundaş stânga experimentat. Sper ca până la debutul campionatului să formăm o echipă închegată”, a spus antrenorul Ion Barbu.

TREI AMICALE. Constănţenii vor susţine încă trei partide de verificare în această săptămână. Astfel, azi, de la ora 18.30, vor întâlni o formaţie din Liga a III-a, Jiul Rovinari, antrenorul Ion Barbu urmând să folosească jucătorii tineri din lot plus cîţiva juniori de la grupa pregătită de Ion Constantinescu. Mâine, tot de la ora 18.30, Farul va juca în compania unei alte echipe din Liga a III-a, Metaloglobus Bucureşti, iar sâmbătă va da piept, tot la Constanţa, cu una dintre candidatele la promovarea în prima ligă, Delta Tulcea. Altfel, preşedintele grupării de pe litoral, Marcel Lică, va face parte din lotul observatorilor de joc pentru prima ligă, după ce a promovat fără probleme examenul susţinut la LPF. “Este o revenire care mă bucură, dar aş fi preferat să reprezint Constanţa în Liga I cu FC Farul”, a spus Lică.