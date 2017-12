ACoR cere aprobarea bugetelor multianuale

Asociaţia Comunelor din România (ACoR) cere Guvernului programarea unui buget multianual pentru administraţiile locale, deoarece autorităţile locale nu pot planifica investiţii pe mai mulţi ani, precum şi eliminarea actelor normative care au dus la blocarea posturilor în administraţie. „Cerem Guvernului o planificare bugetară pentru colectivităţile locale pentru cel puţin cinci ani. În condiţiile unor investiţii, ne trezim după un an că nu mai avem resurse financiare, aşa cum se întâmplă în prezent. Este nevoie de o programare bugetară multianuală pentru sumele care vin pentru echilibrarea bugetară. De asemenea, mai cerem Guvernului eliminarea actelor legislative care au dus la blocarea posturilor în administraţie, şi deblocarea lor, pentru că sunt comune care funcţionează cu patru ori cinci persoane, ceea ce este o aberaţie“, a spus Drăghici. El a adăugat că deficitul de personal în primării este foarte mare, astfel încât s-a ajuns sub jumătatea numărului de personal necesar. „Avem o situaţie fără precedent. În această situaţie avem şi noi, primarii, o vină, pentru că am dat girul nostru unor oameni care ajung sus, la conducerea ţării, şi apoi uită că au fost susţinuţi de cei de jos“, a afirmat Emil Drăghici. Potrivit acestuia, o altă problemă identificată la nivelul comunelor este cea a salarizării, indemnizaţiile primarilor, viceprimarilor şi secretarilor fiind considerate prea mici. Amintim că Guvernul Boc a luat decizia concedierii unei mari părţi din angajaţii primăriilor şi a blocat orice posibilitate pentru primari de a face noi angajări.