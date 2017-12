Acord de colaborare PSD-PNL

Preşedinţii PSD şi PNL, Mircea Geoană şi, respectiv, Crin Antonescu, au semnat, ieri, acordul de colaborare între cele două partide, prin care liberalii îl vor susţine pe liderul PSD în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, sub sloganul \"O singură Românie\". Liderul PSD Mircea Geoană a declarat că semnarea acordului politic cu PNL reprezintă un pas important către asigurarea stabilităţii politice din România, nu este un troc politic pentru împărţirea de funcţii sau pentru vânzarea de voturi. Geoană a precizat că forţele politice din societate trebuie să-şi adune eforturile pentru a instala un Guvern cu Klaus Iohannis în funcţia de premier, până la Crăciun. “Vreau să infirm, ca să fie extrem de clar: nu a existat şi nu va exista nicio conversaţie cu privire la împărţirea de portofolii până după ce vom avea rezultatul din decembrie şi până când Klaus Iohannis, ca prim-ministru agreat şi susţinut de noi, va avea cuvântul normal al unui premier în configuraţia şi programul de guvernare al Executivului român pe care îl vom instala până de Crăciun. În acest moment mă consider şi ne considerăm legaţi de acest acord solemn, de principii, pentru o singură Românie, care include şi România bunului-simţ, şi principii social-democrate, şi principii liberale, şi care include până la urmă principii legate de modernizarea şi schimbarea profundă a României”, a declarat Geoană. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că acordul semnat împreună cu liderul PSD Mircea Geoană este altfel decât cele încheiate până în prezent, deoarece nu a fost încheiat la sfârşitul unor zile şi nopţi de negocieri pentru funcţii. “Vă asigur că acest acord nu este doar un acord menit să acorde susţinerea unuia dintre candidaţi în turul II împotriva celuilalt. Da, primul lucu pe care îl avem de făcut pentru a construi altceva în politica românească este înlăturarea de la putere a lui Traian Băsescu şi, în sensul acesta, sprijinul nostru în turul doi este explicit, ferm, şi va căpăta toate formele pentru Mircea Geoană în zilele care au mai rămas pentru campania electorală”, a precizat Antonescu. În ciuda faptului că PD-L, prin gura lui Boc, spune că va fi eliminată cota unică de impozitare, prim-vicepreşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ieri, după semnarea acordului Antonescu - Geoană, că va fi păstrată cota unică de impozitare, urmând ca într-un context economic potrivit să se asigure inclusiv o reducere a acesteia sau a contribuţiilor sociale sau a TVA. Documentul încheiat miercuri între PNL şi PSD, intitulat “Acord pentru ieşirea României din criză”, menţionează că, “după 20 de ani de la Revoluţia română, speranţele şi aspiraţiile celor mai mulţi dintre români au fost risipite într-o tranziţie fără sfârşit”. Social-democraţii şi liberalii îşi propun ca obiective scoaterea României din criza economică, politică şi morală; refacerea solidarităţii şi încrederii între români; asigurarea unei guvernări care să determine o dezvoltare echilibrată a României; refacerea prestigiului internaţional al României şi promovarea unei politici externe în beneficiul românilor; reluarea dialogului şi cooperării între puterile statului, între Guvern şi partenerii sociali. Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, se declară onorat să conducă Guvernul după al doilea tur de scrutin şi salută colaborarea PSD-PNL, menţionând că, deşi nu se află în ţară, este în contact cu liderii politici de la Bucureşti pentru a parafa toate detaliile. “Aşa cum am declarat şi înaintea alegerilor prezidenţiale, consider că această înţelegere politică este un semnal pozitiv în mediul politic din România, pentru faptul că partide cu doctrine diferite şi concurente în primul tur al alegerilor au ales să colaboreze pentru a găsi posibile soluţii la problemele cu care se confruntă la ora actuală România”, a declarat Iohannis.