Acord germano-turkmen pentru Nabucco

Grupul energetic german RWE, unul dintre partenerii proiectului de gaze naturale Nabucco, ar putea încheia în prima jumătate a anului viitor un acord cu Turkmenistan pentru aprovizionarea gazoductului. \"Turkmenistan şi-a exprimat în mod repetat dorinţa de a aproviziona Nabucco, cu zece miliarde de metri cubi de gaze pe an sau chiar mai mult. Lucrăm cu compania naţională de gaze pentru a ajunge la un acord în prima jumătate a 2010 în privinţa livrărilor\", a declarat unul dintre directorii executivi ai RWE, Stefan Judisch. Cele două părţi încă negociază detaliile tehnice legate de livrările de gaze, a precizat el. \"Soluţia cea mai viabilă, în opinia noastră, este o conductă marină de 300 de kilometri care să lege Turkmenistan de Azerbaidjan. Prin construirea unui sistem cu o capacitate de transport de 10-15 miliarde de metri cubi pe an, am putea prelua producţia disponibilă a statului asiatic\", a afirmat Judisch. Construcţia unei conducte transcaspice a fost împiedicată, până în prezent, de dispute între Turkmenistan şi Azerbaidjan legate de proprietatea unor câmpuri petrolifere şi gazifere. Statul asiatic şi-a intensificat eforturile de a diversifica exporturile de gaze naturale după o dispută cu Rusia, principalul cumpărător. În urma neînţelegerilor, autorităţile de la Moscova au renunţat să mai importe gaze turkmene. (A.C.)