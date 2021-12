Acord între Nucleaelectrica și NuScale Power pentru producerea energiei curate în Europa

Cu ocazia intalnirii liderilor, oficialilor guvernamentali, asociatiilor non-guvernamentale si oamenilor de stiinta la Conferinta Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice (COP26) de la Glasgow, NuScale Power, prima si singura companie care a primit aprobarea de la Comisia de Reglementare din SUA, si Nucleaelectrica, producatorul roman de energie nucleara, au convenit sa colaboreze pentru a avansa tehnologii de producere a energiei curate in Europa. In urma parteneriatului, Romania are potentialul de a dezvolta prima centrala bazata pe reactoare modulare mici din Europa. Aceasta cooperare se bazeaza pe acordul interguvernamental semnat intre Departamentul Energiei al SUA si Ministerul Energiei din Romania.

Pentru a marca acest anunt, companiile vor organiza un eveniment de presa care va fi transmis live, atat pe canalele de socializareNuScale, cat si pe cele aleNuclearelectrica, joi, 4 noiembrie, 2021, incepand cu ora 12.45 GMT (14.45 – Bucuresti, Romania).

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, presedintele si directorul general al NuScale Power, John Hopkins, directorul executiv al Nuclearelectrica, Cosmin Ghita, Justin Friedman, reprezentantul Departamentului de Stat al SUA, vor face declaratii in timpul evenimentului. Alti oficiali guvernamentali din Statele Unite si Romania vor fi, de asemenea, prezenti.

Parteneriatul dintre Nuclearelectrica si NuScale vine intr-un moment important, cu ocazia discutarii de catre factorii decizionali importanti din intreaga lume a urgentei accelerarii tranzitiei catre energia curate. Tehnologia SMR NuScale poate sprijini obiectivele internationale de a minimaliza impactul negativ al schimbarilor climatice si a consolida prosperitatea globala.

In 2019, NuScale si Nuclearelectrica au semnat Memorandumul de Intelegere MOU pentru evaluarea dezvoltarii, autorizarii si construirii unui SMR NuScale in Romania.

In august 2020, NuScale a intrat in istorie drept primul si singurul SMR care a primit aprobarea de la Comisia de Reglementare Nucleara din SUA – o etapa cruciala in construirea si implementarea acestei tehnologii SMR. Compania mentine un ritm accelerat al programului sau de dezvoltare si comercializare a tehnologiei sale SMR.

Cine esteNuScale Power

NuScale Power a dezvoltat cea mai inovatoare centrala nucleara modulara de mici dimensiuni pentru generarea de electricitate, caldura, desalinizare, producerea hidrogenului etc. Conceptul revolutionar al reactorului modular de mici dimensiuni (SMR) foloseste un modul NuScale Power Modulefabricat in intregime de companie, capabil sa genereze 77 MW de electricitate, folosind o versiune mai sigura, mai mica si scalabila a tehnologiei reactoarelor pe baza de apa presurizata.

Tehnologia scalabila a centralei SMR NuScale poate gazdui pana la patru, sase sau 12 module individuale si ofera beneficiile energiei curate, fara carbon, precum si alte beneficii pentru mediu, comunitati, industra si economia locala. Investitorul majoritar la NuScale este Fluor Corporation, o companie globala de inginerie, achizitii si constructii cu un istoric de 70 de ani in domeniul energiei nucleare comerciale.