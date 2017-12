Acord pentru cablul submarin România - Turcia

Transelectrica şi firma italiană Prysmian PowerLink vor forma o echipă de experți și specialiști care să elaboreze studii și analize ale implicațiilor tehnice, comerciale, financiare și juridice aferente finanțării și construirii cablului submarin de transport electricitate între România și Turcia. Operaţiunea va fi efectuată în baza unui memorandum semnat, ieri, la Guvern, document prin care se urmăreşte analizarea pre-fezabilităţii proiectului deja elaborat de Transelectrica, în 2008-2012, stabilirea celor mai bune condiţii în care să fie identificate acţiunile pentru realizarea studiilor şi elaborarea raportului final de fezabilitate, precum şi pentru prospectarea proiectului, pentru investitorii potenţiali. Prezent la ceremonia de semnare a documentului, premierul Victor Ponta a arătat că România este un producător important de energie electrică: „Acum, România este un producător important de energie electrică, un producător care are nevoie însă de pieţe externe, pentru că deja capacitatea noastră de producţie depăşeşte cu mult consumul intern. În plus, avem în diverse stadii proiecte importante pentru noi capacităţi de producţie şi, când mă gândesc la cablul submarin, mă gândesc în special la grupurile 3 şi 4 de la Cernavodă. România produce energie electrică la un nivel competitiv şi trebuie doar să aibă infrastructura necesară pentru a transporta către partenerii externi", a spus premierul. În opinia lui Ponta, prin realizarea acestui proiect, România va putea asigura Turciei şi ţărilor din zonă posibilitatea dezvoltării, pe baza unei energii electrice la un preţ competitiv. „Proiectul la care azi faceţi primul pas este un proiect strategic pentru România. Îmi aduc aminte că am stat peste o oră cu prim-ministrul de atunci, preşedintele Erdogan, cu miniştrii Energiei, ca să discutăm cum putem realiza acest proiect despre care s-a vorbit foarte mult şi la care nu se găsiseră soluţii. Sunt absolut convins că, prin efortul pe care l-aţi început azi, vom avea în curând un studiu de fezabilitate, un proiect concret şi realizarea a ceea ce România are atât de mare nevoie, şi anume o cale de transport de infrastructură energetică, care să ne lege de Turcia, un mare consumator, şi o piaţă în care energia produsă în România poate să-şi găsească cu adevărat desfacere”, a spus Ponta. Prim-ministrul a cerut Transelectrica să continue dezvoltarea reţelelor de transport din România, dar şi conexiunile pe plan regional. „La fel ca şi alte companii din energie, Transgaz, Romgaz, Electrica, Guvernul pe care-l conduc consideră că un management profesionist şi o gândire modernă pot face din aceste companii într-adevăr lideri, nu doar naţionali, ci şi regionali. Avem o şansă extraordinară să ne atingem obiectivul fundamental care este acela de a avea independenţă energetică şi de a fi un model de dezvoltare regională pe piaţa energiei”, a mai spus Ponta.

Discuţiile dintre România şi Turcia privind cablul de transport al electricităţii au început în 2006. La acea dată, investiţia era evaluată la 400-500 milioane de euro.