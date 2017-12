Acordul cu FMI ar putea fi influenţat de tensiunile politice

Analiştii de la Bank of America-Merrill Lynch, cel mai mare holding bancar din Statele Unite, avertizează că tensiunile din mediul politic românesc ar putea duce la întârzierea derulării acordului cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Uniunea Europeană (UE), informează The Money Channel. În viziunea economiştilor americani, guvernul actual îşi pierde atât sprijinul parlamentar, cât şi cel al populaţiei. Analiştii amintesc de planurile PSD, principalul partid din Opoziţie, de a înainta o moţiune de cenzură împotriva guvernului şi de a-l suspenda pe şeful statului, Traian Băsescu. Astfel, experţii de la Bank of America-Merrill Lynch se aşteaptă la incertitudini politice prelungite, chiar dacă moţiunea nu va avea succes. Primul efect ar urma să fie întârzierea derulării acordului cu FMI şi Uniunea Europeană. Potrivit estimărilor Bank of America, România va depăşi cu puţin ţinta de deficit bugetar în acest an, de 6,8% din PIB. În plus, ţinta de 4,4% pentru 2011 este considerată ambiţioasă. În 24 septembrie, FMI a aprobat eliberarea celei de-a şasea tranşe de împrumut pentru România, de aproape 900 milioane de euro. Până la acea dată, România mai primise de la FMI 10,7 miliarde de euro. Totodată, Uniunea Europeană a acordat, tot în septembrie, României cea de-a treia tranşă, în valoare de 1,15 miliarde de euro, din împrumutul agreat în anul 2009 pentru sprijinirea balanţei de plăţi, după ce Comisia Europeană a evaluat pozitiv punerea în aplicare, de către autorităţi, a programului de politici economice convenit.