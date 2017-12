Acordul de Parteneriat România - CE, în grafic

Reprezentanţii Guvernului condus de Victor Ponta s-au obişnuit cu diversiunile declarative ale preşedintelui Traian Băsescu. Cu toate acestea, miniştrii Cabinetului Ponta răspund unor astfel de diversiuni tocmai pentru a arăta că Guvernul îşi face treaba. Problema fondurilor europene, abordată recent de Traian Băsescu, a fost ieri lămurită de ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, răspunzându-i astfel lui Băsescu, care declara în urmă cu câteva zile că, din cauza orgoliilor politice şi a disputelor din USL, România riscă să piardă Acordul de Parteneriat cu Comisia Europeană. „România a stabilit un calendar cu partea comunitară în privinţa transmiterii Acordului de Parteneriat, iar datele au fost respectate întocmai de către partea română. Astfel, la sfârşitul lunii februarie, începutul lunii martie, documentul va fi transmis la Bruxelles, în acest moment el aflându-se în faza de dezbatere publică. Mai mult decât atât, România va trimite acest document cu aproape două luni înainte ca termenul Comisiei să expire, acesta fiind 20 aprilie 2014”, a declarat Teodorovici. El a continuat afirmând că România a fost printre primele ţări care au început discuţiile încă din martie 2013, mai devreme decât alte state UE, pentru a pregăti cât mai bine atragerea fondurilor europene alocate pentru perioada 2014-2020. Teodorovici a mai precizat că, în toată această perioadă, a avut loc un dialog informal, constructiv, care a reprezentat şi o negociere prealabilă pe marginea viitorului Acord de Parteneriat. Nu la fel de îngrijorat a fost Băsescu în perioada 2007-2012, când, sub guvernarea Boc, deşi avea miliarde de euro pe care îi putea folosi, România a atras sub 10% din banii europeni. „La începutul lunii mai 2012, rata de absorbţie curentă era de doar 8,53%, în timp ce la finalul lui 2013 a ajuns la 33,47%. Multe dintre problemele sistemului de implementare au fost remediate în 2013, an în care România a atras şi a solicitat spre rambursare sume mai mari decât în întreaga perioadă 2007-2012”, a mai spus Teodorovici.