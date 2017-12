Acordul UE - Turcia, pe muchie de cuţit

Acordul Uniunea Europeană (UE) - Turcia pare a fi în mare pericol după întâmplările care au loc în Turcia în aceste zile, începând de pe 15 iulie. Liderii UE au transmis semnale din ce în ce mai puternice în acest sens. Ambasadorul Turciei la Bucureşti, Osman Koray Ertaş, a declarat marţi că negocierile dintre ţara sa şi UE pe tema liberalizării vizelor continuă şi că partea turcă nu vrea să lanseze ameninţări prin intermediul presei, dar că acordul privind migranţii ar putea fi afectat. „Negocierile continuă, nu vrem să lansăm ameninţări prin presă, este întotdeauna mai bine să se discute în spatele uşilor pentru rezolvarea acestor probleme", a spus diplomatul într-o conferinţă de presă.

Referitor la acordul încheiat în martie între UE şi Turcia pe tema migranţilor, Ertaş a afirmat că acesta "ar putea fi afectat" pentru că implică obligaţii din partea ambelor părţi, iar ţara sa a "făcut un pas curajos" prin decizia de a lua înapoi pe oricine ajunge în insulele greceşti, nu doar sirieni, ci şi migranţi africani sau afgani. "Noi ne-am asumat riscul şi am spus că suntem gata să-i primim înapoi, dar când îi luăm înapoi nu ştim ce să facem cu ei. Încercăm, ca naţiune sau ca guvern, să-i repatriem în Afganistan dacă putem şi, dacă nu, încercăm să-i integrăm în ţară. Cine altcineva din Europa şi-ar asuma un asemenea risc? Noi ne-am asumat", a susținut Koray Ertaş. El a mai subliniat că obligaţia UE în această înţelegere este liberalizarea vizelor pentru cetăţenii turci, adăugând că nu este vorba de intenţia acestora de a merge la muncă în Europa, ci în scopuri turistice.

Ministrul de Externe de la Ankara, Mevlut Cavusoglu, a declarat anterior că "în cazul în care liberalizarea regimului vizelor nu are loc vom fi obligați să ne distanțăm de acordul privind imigranții", a informat agenția de știri The Associated Press, citând cotidianul german „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Mevlut Cavusoglu a mai adăugat că acest lucru s-ar putea întâmpla "la începutul sau la mijlocul lunii octombrie, dar așteptăm o dată fermă" pentru liberalizarea regimului de vize. Și președintele Recep Tayyip Erdogan a amenințat că acordul ar putea să fie anulat în cazul în care UE nu îndeplinește cerința privind regimul vizelor. Liberalizarea sistemului de vize pentru cetățenii turci este legată de menținerea acordului cu Turcia privind imigranţii, negociat în luna martie cu scopul de a limita migrația spre Europa.