Acordul USL, pecetluit în alte şapte comune constănţene

Social democraţi, liberali şi conservatori din şapte comune din judeţul Constanţa şi-au dat mâna, ieri, şi au semnat protocolul de colaborare în cadrul Uniunii Social Liberale (USL) şi de funcţionare a acesteia. La sediul USL din Constanţa s-au prezentat liderii organizaţiilor PSD, PNL şi PC din 23 August, Agigea, Albeşti, Ciocârlia, Chirnogeni, Crucea şi Ciobanu. Prezent la semnarea acordului de colaborare, vicepreşedintele organizaţiei judeţene a PNL Ovidiu Cupşa a declarat că protocolul a intrat în vigoare în toate organizaţiile din judeţ odată cu semnarea sa la nivel naţional, însă odată cu parafarea acordului în fiecare localitate „membrii USL vor simţi apoi greutatea semnăturii“. „Este încă un pas pentru Constanţa, pentru România, pentru că suntem convinşi că funcţionarea USL va duce la câştigarea cât mai multor primării şi la schimbarea guvernării. Prin protocolul USL avem garanţia că la alegerile viitoare vom câştiga. Este un obiectiv important pentru că administraţia judeţeană a avut mult de suferit în ultimele luni“, a declarat Cupşa. Adunând documentele semnate ieri, la nivelul judeţului Constanţa au fost parafate 36 de acorduri de colaborare, urmând ca săptămânile viitoare să fie semnate protocoale şi în restul unităţilor teritorial-administrative. Secretarul executiv al PSD Constanţa, Cristinel Dragomir, a declarat că acum liderii celor trei formaţiuni politice vor sta la aceeaşi masă, iar în perioada următoare vor începe discuţiile şi negocierile. „În curând vom începe desemnarea candidaţilor unici pentru alegerile locale. Scopul nostru este să câştigăm alegerile locale, dar mai ales pe cele generale. Am primit semnale din teritoriu că oamenii sunt dispuşi să lase orgoliile deoparte şi să găsească soluţia cea mai bună pentru a scăpa de petele portocalii“, a declarat Dragomir. El a amintit că, la Bărăganu, PNL şi PSD vor avea candidaţi diferiţi, dar că va fi o competiţie onestă şi colegială, fără agresiuni între membrii celor două formaţiuni. În plus, el a spus că protocolul prevede şi anumite condiţii în care cele trei formaţiuni politice să aibă candidaţi proprii la alegerile de primar. „Sperăm însă să maximizăm scorul USL şi să excludem toţi viceprimarii portocalii acolo unde USL are majoritatea“, a precizat Dragomir. Speranţe de mai bine au şi primarii din localităţile care au semnat protocolul de colaborare. „Orice fel de colaborare este de bun augur atâta timp cât este o speranţă că vom scăpa de actuala guvernare. Nu este vorba doar de cum ne va fi nouă adulţilor, ci mai ales copiilor, generaţiilor viitoare. Sperăm doar că ceea ce doreşte USL va răspunde cerinţelor şi aşteptărilor tuturor românilor“, a spus primarul comunei Crucea, Gheorghe Frigioi.