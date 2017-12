Acorduri politice de colaborare pentru locale

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat, ieri, că social-democraţii vor încheia, probabil săptămîna viitoare, acorduri de sprijin reciproc şi colaborare electorală în alegerile locale cu patru formaţiuni din zona stîngii. Geoană a afirmat, după ce s-a întîlnit cu conducerile Partidului Ecologist Român, PSD-Constantin Titel Petrescu, Partidului Verzilor şi Partidului Alianţa Socialistă că, deocamdată, acordurile politice nu vizează o alianţă electorală şi nici acordarea de locuri pe liste, discuţia despre o eventuală alianţă politică şi electorală urmînd să fie reluată după locale, în funcţie şi de \"anvergura\" şi rezultatele pe care le vor avea cele patru formaţiuni. Geoană a afirmat că discuţiile cu cele patru partide au ca scop coagularea în jurul PSD a unei platforme a stîngii, care să le permită social-democraţilor obţinerea majorităţii parlamentare: \"De ce nu, să formăm singuri viitorul Guvern. Am fi astfel la adăpost de a face anumite compromisuri ideologice pentru formarea guvernului\". El a afirmat că, în urma concluziilor pozitive trase după aceste întrevederi cu \"partenerii naturali\" ai PSD, social-democraţii vor face în săptămînile care urmează fie acorduri înainte de locale, fie, cel mai probabil, un acord politic după alegerile locale cu aceste formaţiuni politice. Geoană a subliniat faptul că fiecare partid va avea candidaţi proprii, urmînd ca, după scrutin, în funcţie de rezultatele obţinute, să se discute o alianţă. Liderul PSD a adăugat că formaţiunea pe care o conduce va continua şi structurarea relaţiilor cu sindicatele, astăzi urmînd să semneze un acord cu CNSLR Frăţia: \"Ţelul nostru comun este să avem în România un model social european, să avem din România o ţară mai puţin polarizată social\". La rîndul său, preşedintele Partidului Verde, Gheorghe Ionicescu, a declarat, la ieşirea de la discuţiile cu social-democraţii: \"Am avut o discuţie cu stafful PSD pentru constituirea platformei stîngii democrate, am stabilit nişte repere de colaborare, sîntem în plină construcţie a unui proiect politic, care din punctul nostru de vedere este o alternativă la dreapta actuală şi sperăm să obţinem un rezultat bun la alegerile locale prin această colaborare\". Acesta a subliniat faptul că la alegerile locale fiecare formaţiune va merge cu candidaţii proprii, va avea buget propriu, dar se vor spirjini reciproc. Ionicescu a mai spus că se are în vedere o alianţă a verzilor cu social-democraţii şi la următoarele alegeri pentru Parlamentul European.