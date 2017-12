Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi, a semnat, duminică, la Amman, cu omologul său iordanian, Nasser Judeh, două acorduri între guvernele celor două ţări privind dezvoltarea utilizării paşnice a energiei nucleare - primul de acest tip încheiat cu o ţară din Orientul Mijlociu - şi transportul rutier internaţional de persoane şi mărfuri. În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au discutat despre continuarea şi aprofundarea dialogului politico - diplomatic, care, de altfel, în ultimii ani a cunoscut o dezvoltare intensă. „Regatul Haşemit al Iordaniei este unul dintre partenerii noştri cei mai de încredere din Orientul Mijlociu. Împărtăşim valori comune şi avem viziuni similare asupra evoluţiilor regionale. Consider că Iordania reprezintă un factor de moderaţie deosebit de important în Orientul Mijlociu. Sunt foarte încântat că am deschis acest an diplomatic românesc prin vizita oficială în Regatul Haşemit al Iordaniei”, a declarat ministrul român de externe în cadrul conferinţei de presă care a avut loc după întâlnirea bilaterală, potrivit comunicatului transmis de MAE. Cei doi miniştri au discutat despre oportunităţile de cooperare bilaterală în multiple planuri, inclusiv din perspectiva avantajelor oferite de calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, precum şi de semnarea recentă a noului Plan de Acţiune PEV (Politica Europeană de Vecinătate) UE-Iordania.