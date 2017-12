Acreditările în învăţămînt, afacere de milioane de euro

Orice unitate, instituţie de învăţămînt, preuniversitară şi universitară, trebuie să obţină acreditarea/autorizarea pentru a putea funcţiona. Singurele două instituţii care pot oferi acreditare şi autorizare pentru specializările din instituţiile de învăţămînt româneşti, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Superior (ARACIS) şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Preuniversitar (ARACIP), au cîştigat, împreună, aproximativ 2,2 milioane de euro din evaluările făcute în acest an. În primele şase luni ale acestui an, ARACIS a evaluat aproximativ 1.000 de programe de studii (licenţă, masterat, doctorat), încasînd în jur de 2 milioane de euro. Mai puţine evaluări (200) a făcut, de la începutul anului, ARACIP, instituţie care a încasat aproximativ 172.000 de euro în urma vizitelor de evaluare pentru acrediatrea şi autorizarea instituţiilor de învăţămînt preuniversitar. ARACIS şi ARACIP sînt instituţii publice, cu autofinanţare, care oferă periodic Ministerului Educaţiei rapoarte cu privire la evoluţia evaluărilor instituţiilor şcolare şi a programelor de studii din cadrul acestora. Tarifele practicate de ARACIP pentru evaluarea unităţilor şi instituţiilor de învăţămînt au fost stabilite în funcţie de salariul de bază al unui profesor de gradul I cu vechime de peste 40 de ani în învăţămîntul preuniversitar. Astfel, autorizarea unei şcoli generale este egală cu două salarii de bază ale unui profesor (aproximativ 1.500 de euro), pe cînd acreditarea unei instituţii de învăţămînt preuniversitar (liceu, şcoli tehnice etc.) este egală cu echivalentul a trei salarii de bază ale unui profesor de gradul I cu peste 40 de ani vechime, ceea ce înseamnă aproximativ 2.200 de euro. În ceea ce priveşte acreditarea sau autorizarea unui program de licenţă, tariful perceput de ARACIS este de 6.240 de euro, preţul pentru evaluarea unui program de masterat ajungînd la 890 de euro.