Acrobaţie aviatică la Mangalia

Regional Air Services - Aerodrom Tuzla şi Catapulta Records va oferi pe 23 şi 24 august, pe plaja Laguna din Portul Mangalia, un eveniment aviatic şi muzical excepţional - “Tuzla Fly In 2008”, eveniment organizat cu ajutorul Primăriei Mangalia şi Consiliului Judeţean Constanţa. Aflat la a treia ediţie, “Tuzla Fly In” este, în primul rînd, un spectacol de acrobaţie aeriană de cea mai bună calitate. Noutatea pe care aerodromul Tuzla o oferă publicului în acest an este colaborarea cu cei de la Catapulta Records, care vor oferi, sîmbătă, 23 august, începînd cu ora 19,00, un concert electrizant chiar pe plaja Laguna din Mangalia, în zona de survol şi acrobaţie a aeronavelor. Evenimentul va strînge acrobaţi celebri ai aerului. Anul acesta, Regional Air Services va încînta cu un program spectaculos, care include formaţia franceză de acrobaţie Real Weber (REVA), avîndu-i ca piloţi pe Frederic Schwebel, Arnaud Moynet şi Xavier Fontaneau, echipa Iacarilor Acrobaţi, formată din Ioan Postolache şi Dan Ştefănescu - care operează sub licenţa Regional Air Services, Lotul Naţional de Acrobaţie - Hawks of Romania, lituanianul Jurgis Kairys, campion mondial, şi campionul Zoltan Vereş, din Ungaria. Pentru iubitorii spectacolelor aviatice, vedeta “Tuzla Fly In 2008” este, din nou, Jurgis Kairis, campion mondial la acrobaţie aeriană în competiţiile free-style. Participarea lui Kairis la “Fly In 2008” este o şansă de a-l vedea în acţiune pe cel mai bun pilot al anului 2007, inventatorul unor noi manevre aviatice, evoluînd cu un avion construit special pentru el. Între aceste demonstraţii, spectatorii pot aplauda parada aeronavelor Regional Air Services, formată din avioane de tip AN2, DA 20 (katana) şi DA 40, BN 2, Piper PA 34, Wilga şi Cessna 182 şi performanţele paraşutiştilor de la Aerodromul Tuzla, coordonaţi de instructorul Adrian Constandache. De asemenea, cei de la Catapulta Records vor transforma plaja în club în aer liber, iar pe scena Fly In, instalată chiar pe nisip, vor urca Timpuri Noi, Nightlosers şi Luna Amară. Pentru cei pasionaţi de aparate de zbor, Regional Air Services deschide publicului un „aero-bazar\", o expoziţie statică, standuri pentru afaceri de aviaţie, paraşutism, o zona de filmare dedicată aviaţiei. Ziua de 24 august se va încheia cu un Hangar Party în adevăratul sens al cuvîntului, la care, beneficiind de un sistem de sonorizare unic în ţară, oferit de Catapulta Records, diversi DJ vor mixa într-un decor nonconformist, între avioane. Organizatoarea evenimentului, Regional Air Services, este o companie full service, lider de piaţa în aviaţia particulară (sampling, aero-taxi, şcoala de pilotaj, brevetare, monitorizare, agricultură, naveta pe platformele petroliere), deţinătoare a primului aerodrom privat din Romania. Catapulta Records este o companie full service în industria muzicală, pentru care grija pentru detaliu este esenţială, începînd de la producerea materialelor discografice, pînă la logistica pentru evenimente precum festivalul Zece pentru Mare de pe plaja Corbu sau Tuzla Fly In 2008.