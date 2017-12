ACS Top Volei 05 Constanța, fără victorie în Divizia A2

ACS Top Volei 05 Constanța a încheiat fără victorie și fără set câștigat turul sezonului regulat din Divizia A2 la volei feminin. Cu un lot alcătuit majoritar din cadete și speranțe, doar două jucătoare fiind de vârsta junioratului, echipa antrenată de Constantin și Doina Ferenți nu a reușit să facă față, deocamdată, nivelului competiției. Sâmbătă, în ultima etapă din tur, CSM II București a dispus de ACS Top Volei 05 Constanța cu scorul de 3:0 (25:10, 25:20, 25:12).

Au evoluat pentru Top Volei: Cosmina Marinescu - Ioana Antonescu, Tania Culică, Ioana Bogdan, Georgiana Moroianu, Elif Gafar, Bianca Panait-libero (au mai intrat: Alexandra Nae, Bianca Popa).

„Țin să remarc progresul pe care îl arată Alexandra Nae, deși este născută în 2004. Are un viitor frumos. Despre meciul de la București nu sunt multe de spus. Puteam să câștigăm și noi setul al doilea, dar ne-am pierdut pe final. Eu spun că echipa este într-un progres vizibil, am mai scăpat de trac și, iată, am trecut în ultimele două etape de granița celor 40 de puncte. Se vede și că disputăm săptămânal meciuri de antrenament cu echipe de vârstă mai mare, cum ar fi junioarele de la CSȘ 1 Constanța. Pentru pauza de iarnă ne gândim să reactivăm două voleibaliste constănțene cu experiență, care să le ajute pe cele mici. Este vorba despre Marinela Surmei-Koseoglu și de Annabelle Borș”, a declarat antrenorul Constantin Ferenți.

Celelalte rezultate din Seria Est: CS Medgidia - CSM 2007 Focșani 3:0 (25:11, 25:18, 25:21); Rapid București - CSU Galați 0:3 (27:29, 14:25, 23:25); CTF „Mihai I” București - CSM Unic LPS Piatra Neamț 3:2.

Clasament la finalul turului: 1. CSU Galați 19p (setaveraj 20:4); 2. Rapid București 16p (setaveraj 18:7, punctaveraj 581:452); 3. CS Medgidia 16p (setaveraj 18:7, punctaveraj 578:465); 4. CSM 2007 LPS Focșani 13p (14:10); 5. CSM II București 8p (11:14); 6. CSM Unic LPS Piatra Neamț 7p (8:15); 7. CTF Mihai I București 5p (6:17); 8. ACS Top Volei 05 Constanța 0p (0:21).

Pentru echipele din Seria Est urmează o pauză de două săptămâni, apoi două etape din retur (2 și 9 decembrie) și o altă întrerupere, de șase săptămâni, până la primele meciuri din 2018 (etapa a 10-a, 20 ianuarie).

