Acte de stare civilă emise online?

18:36:03 / 18 Februarie 2014

un pas inaite?

cand credeti ca se va face asa ceva ? eu am umblat la starea civila pentru a inregistra niste acte nu dau amanunte dar vreu sa spun ca la starea civila din constanta este o gradina zoologica . hienele sacalii si panterele sunt animale blande , pe langa functionarele de acolo. nu stiu decat sa se planga ca au salarii mici si mult de munca. sunt multe de spus dar pentru ca am 2 ani de cand ma chinui sa inregistrez acele acte si nu am rezolvat nimic ma abtin . nu fac de cat sa te trimita de la ana la caiafa si asa mai departe .INCOMPETENTA TOTALA.