Actele normative privind descentralizarea, finalizate pînă în 30 aprilie

Premierul Emil Boc a făcut, ieri, o informare în cadrul Biroului Permanent Naţional al PD-L, în care a precizat că actele normative ce vor reglementa procesul de descentralizare vor fi elaborate pînă la sfîrşitul lunii în curs. „În această perioadă am discutat constant despre descentralizare. Am convenit ca termenul limită pentru finalizarea actelor normative pentru domeniile legate de descentralizarea în domeniile educaţiei, sănătăţii, internelor să fie de 30 aprilie“, a spus vicepreşedintele PD-L Gheorghe Flutur, la finele şedinţei. Guvernul are termen limită data de 4 mai pentru a finaliza cadrul normativ privind descentralizarea, toate deciziile urmînd să fie luate prin consultarea cu structurile de specialitate ale administraţiei publice locale, a anunţat, pe 7 martie, premierul Boc. Primul ministru a declarat atunci, la finalul şedinţei de Guvern, că termenul stabilit pentru definitivarea descentralizării în anumite domenii rămîne cel de 60 de zile, iar efectele propriu-zise se vor vedea din toamna acestui an şi anul viitor.