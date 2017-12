Acţionarii ARB au un nou statut

Bancherii au aprobat un nou statut al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), care prevede inclusiv transformarea Consiliului de Administraţie format din cinci membri în Consiliu Director, care va avea şapte membri. „Noul Statut al Asociaţiei acordă mai multe competenţe şi mai multă forţă executivului asociaţiei sub conducerea unui Consiliu Director format din şapte membri”, se arată într-un comunicat al ARB. În prezent, Consiliul de Administraţie este format din Radu Gheţea (CEC Bank) - preşedinte, Petre Bunescu (BRD) - prim-vicepreşedinte, Steven van Groningen (Raiffeisen) - vicepreşedinte, Sergiu Oprescu (Alpha Bank) - vicepreşe¬dinte şi Oana Petrescu (BCR) - vicepre¬şe¬dinte, plus Radu Negrea - secretar general. La nivelul ARB se discută de mai bine de un an despre schimbarea structurii de conducere şi a nivelului cotizaţiilor plătite de băncile membre, ţinta fiind întărirea asociaţiei şi a eficienţei activităţilor acesteia.