Acţionarii FP au aprobat bugetul pentru 2011

Acţionarii Fondului Proprietatea (FP) au aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul viitor, care prevede un profit net de 207 milioane lei, în creştere cu 6% faţă de cel bugetat pentru acest an, şi modificările aduse actului consitutiv. Totodată, acţionarii FP au respins propunerile privind remuneraţiile membrilor Comitetului Reprezentanţilor, după ce aceştia au anunţat că renunţă la ele. Pentru acest an, Fondul a bugetat un profit net de 194,93 milioane lei. FP anticipează că anul viitor va înregistra venituri de 299,33 milioane de lei, cu 8% mai mari decât cele bugetate pentru 2010, de 277 milioane de lei. Cea mai mare parte din venituri ar urma să provină din dividende, în sumă de 209,27 milioane de lei, în timp ce Fondul ar urma să încaseze 90 de milioane de lei din dobânzi. Totodată, bugetul prevede cheltuieli de 92,33 milioane de lei, cu 17,8% mai mari decât cele anticipate pentru acest an, de 78,32 milioane de lei. Documentul prevede, de asemenea, cheltuieli nule pentru realizarea de investiţii în 2011. Bugetul a fost întocmit în octombrie 2010, în conformitate cu standardele româneşti de contabilitate. Potrivit acestuia, FP nu va face achiziţii de participaţii în alte societăţi şi nu va participa la majorări de capital la companiile la care este acţionar, dar nici nu va vinde din participaţiile din portofoliu. Fondul intenţionează să distribuie integral profitul din 2010 sub formă de dividende. Cel mai mare acţionar al Fondului este Ministerul Finanţelor, cu 43,12% din capital. Persoanele fizice controlează 5,5 miliarde de acţiuni, ceea ce reprezintă 39,92% din capitalul social, iar restul acţiunilor, reprezentând 16,96% din capital, sunt deţinute de companii. Fondul Proprietatea este o societate de investiţii de tip închis, creată în scopul despăgubirii persoanelor ale căror proprietăţi au fost confiscate abuziv de statul comunist şi sunt imposibil de retrocedat în natură.