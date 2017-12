Acţiune de prevenire a Poliţiei Rutiere

Serviciul Poliţiei Rutiere Constanţa derulează în această săptămână o campanie de prevenire a accidentelor rutiere care au drept cauză traversarea neregulamentară. Echipajele Poliţiei vor acţiona în permanenţă, oamenii legii având în vedere toate categoriile de pietoni. Acţiunea demarată de Poliţia Rutieră se înscrie în cadrul unui program mai amplu, desfăşurat de-a lungul întregului an, sub coordonarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa şi care are ca scop conştientizarea pietonilor cu privire la riscurile la care se expun de fiecare dată când traversează prin loc nepermis. Echipajele ce au acţionat luni şi marţi au aplicat peste 170 de sancţiuni contravenţionale pietonilor care au traversat neregulamentar.