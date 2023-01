Acţiune de salvare a patru cetăţeni ucraineni, în Munţii Maramureşului

Salvamont Maramureş pregăteşte, sâmbătă după-amiază, o acţiune de salvare a patru cetăţeni ucraineni care se află în Munţii Maramureşului, la peste 1.800 de metri altitudine, şi care nu au putut fi încă localizaţi.



Salvamont România informează, pe Facebook, că echipele din Maramureş au în desfăşurare o acţiune, în urma unui apel venit prin 112, despre o situaţie delicată din Zona Vârful Pop Ivan din Munţii Maramureşului.

Actiune in desfasurare a SPJ Salvamont Maramures.

Apelul venit prin 112 ne-a informat despre o situatie delicata din zona Zona Vf Pop Ivan. M-tii Maramuresului.

4 cetateni ucrainieni care nu au putut fi inca localizati dar care sunt in partea română,la o altitudine de peste 1800 metri. cu probleme medicale (unul dintre ei are o fractura membru inferior - cazut in prapastie) au solicitat ajutor de urgenta.

Acum organizam echipele de cautare - salvare.

Din pacate datorita timpului nefavorabil nu este posibila utilizarea elicpoterului si nici a dronei din dotare pentru o localizare mai precisa si o eventuala extractie aeriana a persoanei/persoanelor accidentate.

Datele pe care le avem in acest moment sunt extrem de sumare.

In teren vor fi prezente 3 echipe de salvatori montani (aproximativ 14 - 16 oameni) care impreuna cu colegii de la Politia de Frontiera Maramures vor incerca - contracronometru - gasirea si ulterior evacuarea cetatenilor ucrainieni aflati in primejdie.